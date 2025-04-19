19 Апреля 2025
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Спорт Вологодская область
Фото: vologda-oblast.ru

«Стризневский марафон» открывает программу стартов «Кубка беговых марафонов ВологдаМарафон»

Масштабный забег проходит вблизи деревни Стризнево Вологодского муниципального округа. В число участников восьмого «Стризневского марафона» вошли спортсмены из Санкт-Петербурга и Москвы, Брянской, Вологодской, Ярославской, Архангельской, Московской, Костромской, Новгородской, Ивановской, Волгоградской, Свердловской и Воронежской областей.

«Открываем сезон забегов на Вологодчине масштабным «Стризневским марафоном» – его проводим уже в восьмой раз. В этом году марафон вошел в Губернаторскую программу «Весна Победы на Русском Севере», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, и объединил около тысячи участников всех возрастов и 43 команды из 13 регионов России. Мы продолжаем развивать массовый спорт в регионе, популяризировать здоровый образ жизни и делать жизнь вологжан и гостей нашей земли яркой, насыщенной и активной», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2025)|Фото: t.me/filimonov_official

В программе соревнований для взрослых любителей спорта дистанции: пять километров, 10 километров, 21 километр или 42 километра. Участники могут выбрать дистанцию. Для детей 2 вариант - на 0,5 километра и 1 километр.

(2025)|Фото: vologda-oblast.ru

Всех финишировавших на больших дистанциях участников наградят медалями финишера с логотипом марафона, в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин – денежными призами, а в возрастных категориях – призами и дипломами.

А 6 лучших команд получат сертификаты или денежные призы. В детских забегах будут награждены участники среди мальчиков и девочек, которые займут первое, второе и третье место на обеих дистанциях, в семейных зачетах – семьи, занявшие первые три места.

«Стризневский марафон» открывает программу стартов «Кубка беговых марафонов ВологдаМарафон». Так, в 2025 году состоятся еще семь гонок: трейловые забеги «Кирики-Улита» и «Филина гора» в Вологодском округе, Вохтожский полумарафон «Северный ветер 2025» и «Покровский полумарафон» в Грязовецком округе, трейловый забег «Великий Лес» и всероссийский сельский «Сметанино-марафон» в Верховажском округе, а также трейловый забег «Тропой Ферапонта» в Кирилловском округе.

Теги: стризневский марафон, вологдамарафон, георгий филимонов, дистанции


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