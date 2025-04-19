Экс-чемпион мира по боксу Сергей Ковалев завершил карьеру после боя в Челябинске

Известный российский боксер, экс-чемпион мира Сергей Ковалев провел прощальный бой и объявил о завершении профессиональной карьеры.

Накануне вечером Ковалев в рамках турнира "IBA.PRO 2" в Челябинске техническим нокаутом в седьмом раунде победил немца Артура Манна. Для 42-летнего уроженца Копейска этот бой стал заключительным в его долгой карьере.

"Я очень рад, что провел прощальный бой в карьере на родине – где стартанул, там и закончил. Сделал круг почета мирового бокса и поставил точку […] Жизнь продолжается. Теперь – жизнь без бокса", - приводит слова спортсмена сайт Федерации бокса России.

Также боец признался, что "дальше продолжать опасно уже будет" и он "вообще не думал, что станет профессиональным боксером".

Сергей Ковалев выступал в полутяжелом весе, его профессиональный рекорд – 36-5-1, 30 КО. Он является бывшим чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF.