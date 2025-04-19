Министр обороны Мексики приглашен на Парад Победы в Москву

Министр обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо приглашен на Парад Победы 9 мая. Об этом рассказал посол этой страны в Москве Эдуардо Вильегас Мехиас.

"Я знаю, что пригласили министра обороны Мексики на парад. Я пока не знаю, приедет ли он, это зависит от министерства", - заявил посол РИА Новости.

Он уточнил, что если от мексиканского Минобороны на парад никто не приедет, то будут присутствовать военные атташе посольства.

Напомним, ранее Владимир Путин, президенты Белоруссии, Таджикистана и Азербайджана Александр Лукашенко, Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве. Также на 80-летие Победы в столицу приедут президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и лидер Венесуэлы Николас Мадуро.