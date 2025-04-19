19 Апреля 2025
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80-летие Победы Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Шествия «Бессмертного полка» вновь пройдут по улицам астраханских городов и сел 9 мая

Мероприятие состоится 9 мая во всех районах Астраханской  области. Об этом стало известно на заседании оргкомитета по подготовке мероприятий к 80-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне, которое провёл сегодня губернатор Игорь Бабушкин.

В регионе запланирован ряд патриотических мероприятий, включая торжественное построение войск Астраханского территориального гарнизона, тематические концерты, театральные спектакли и другие. Глава региона подчеркнул: все они должны пройти на самом высоком уровне.

«Мы обязаны сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной войны и всех, кто помогал фронту в тылу», – заявил губернатор.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Он поручил максимально вовлекать молодёжь, чтобы юноши и девушки чувствовали личную сопричастность к памяти героев. 

5 мая в посёлке Хулхута Республики Калмыкия состоится митинг памяти бойцов 28-й армии. 6 мая в Астрахани откроют часовню-мемориал погибшим защитникам Отечества в рамках всероссийской благотворительной программы «Молчаливое эхо войны». 8 мая откроют стелу «Город трудовой доблести» и экспозиции в музее Боевой славы. Ремонт в музее сделали по нацпроекту «Культура». А сейчас в рамках нового нацпроекта «Семья» оснащают необходимым оборудованием.

В День Победы, 9 мая, на площади им. В.И. Ленина пройдёт торжественное построение войск Астраханского территориального гарнизона. На проспекте А.П. Гужвина состоится выставка военной техники. Завершится празднование Дня Победы большим концертом возле Петровского фонтана на набережной Волги. Для охраны общественного порядка в День Победы задействуют почти 1500 силовиков. В праздничные дни губернатор поручил уделить особое внимание безопасности в местах массового пребывания людей.

(2025)|Фото: astrobl.ru

(2025)|Фото: astrobl.ru

До конца апреля в Астраханской области завершат реставрацию и благоустройство мест воинских захоронений. В соответствии с ФЗ №239 на памятниках разместят надписи и QR-коды, перейдя по которым, астраханцы смогут узнать, что это за место и кто там захоронен. Кроме того, в регионе продолжается работа по увековечиванию памяти героев. В мае двум школам Ахтубинского района – присвоят имена героев России, причём одна из них будет носить имена и участника Великой Отечественной войны, и бойца СВО.

До конца апреля ветеранам поступят выплаты, решение об этом ранее принял губернатор Игорь Бабушкин.

Теги: бессмертный полк, игорь бабушкин, ветераны, мемориалы


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