Особую службу провели уральские священники в храме русского православия на Святой Земле

Уральские священники провели службу в главном храме русского православия на Святой Земле.

Сегодня в Свято-Троицком соборе русской духовной миссии в Иерусалиме прошла особая служба, в которой приняли участие старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло и наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев игумен Мелитон Зыбин. Возглавили богослужение Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и Митрополит Каширский Феогност.

«Трудно описать ощущения, которые сейчас испытывает каждый из нас. Это особый день, когда мы видим Плащаницу Христа в центре храма и понимаем, что уже завтра будем праздновать Величайший праздник — Пасху. Это день, когда мы узнаем друг друга лучше и даже становится ближе к друг другу по-человечески», — делится отец Мелитон.

В храме собрались 500 прихожан, в том числе и участники паломнической миссии, которые сегодня ночью доставят в Екатеринбург частицу Благодатного огня. Организацию миссии взял на себя Фонд святой Екатерины.

Среди молящихся можно было увидеть спортсменов клуба «Архангел Михаил» — Ивана Петренко, Игоря Загайнова и Никиту Кондратова, а также директора Волонтёрского центра РМК Владислава Овчинникова.