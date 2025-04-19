Почти во всей Свердловской области введен особый противопожарный режим

На Среднем Урале почти во всех муниципалитетах введен особый противопожарный режим.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на большей части региона режим начал действовать с сегодняшнего дня, 19 апреля. На севере области он будет введен на неделю позже – с 26 апреля.

В период особого противопожарного режима запрещено разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления еды, в том числе мангалы. Также нельзя сжигать мусор, сухую траву и проводить пожароопасные работы.

Накануне стало известно, что особый противопожарный режим вводится в Екатеринбурге практически перед майскими праздниками. Ранее в городской думе выступали против полного запрета жарить шашлыки во время такого режима.