СК назвал имена украинских командиров, причастных к массированной атаке на Курск

Установлены украинские командиры, причастные к массированной атаке на Курск 15 апреля. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее данным, в их числе находятся командир 14 отдельного полка беспилотных систем ВФУ полковник Дмитрий Бондарович; командир 383 отдельной бригады беспилотных авиационных комплексов воздушных сил ВФУ полковник Андрей Дзяний и заместитель командира 383 отдельной бригады Виталий Сендзюк.

"Под их командованием украинские боевики задействовали более 100 дронов для атаки на Курск. В результате погибла пожилая женщина, еще девять человек ранены. Повреждено множество жилых домов, других гражданских объектов, машин "скорой помощи", - отметила Светлана Петренко.

Сейчас принимаются меры к установлению местонахождения Бондаровича, Дзяния и Сендзюка. Всех троих подозревают в совершении террористического акта. В СК обещают дать правовую оценку действиям и других причастных из числа украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что четверых боевиков ВСУ отправили в колонию за обстрел мирных жителей Курской области в августе 2024 года.