Госдума пойдет войной на доул и специалистов по грудному вскармливанию

В Госдуме хотят поставить под контроль не только нутрициологов, но и других консультантов в сфере охраны здоровья.

Первый зампред комитета Госдумы по делам семьи, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") направила письмо в Минтруд. В нем она просит представить позицию министерства по поводу "представителей несуществующих профессий".

Буцкая говорит, что "так называемые доулы, консультанты по грудному вскармливанию, консультанты по сну ребенка, нутрициологи и т. д. осуществляют комплекс действий, непосредственно влияющих на жизнь, здоровье и благополучие граждан, не имея надлежащего лицензирования и законодательного закрепления своих обязанностей".

По мнению Буцкой, если нет профессий, то нет и профстандартов, требований к образованию, стандартов оказания услуг. И это может нарушать фундаментальные права и свободы граждан, например, права на охрану здоровья и медпомощь, передает ТАСС.