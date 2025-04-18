В Екатеринбурге временно закрыли вход в Летний парк "Уралмаш"

Вход в Летний парк "Уралмаш" в Екатеринбурге временно ограничен. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

По данным мэрии, вход в парк с улицы Машиностроителей будет закрыт для посетителей до окончания строительно-монтажных работ. Они проводятся в рамках благоустройства.

Сейчас на территории парка продолжается обустройство дорожно-тропиночной сети. Проводятся устройство сетей уличного освещения, видеонаблюдения, оповещения, установка малых архитектурных форм. Будут организованы спортплощадка с элементами воркаута и пауэрлифтинга, а также амфитеатр.

Сообщалось, что в проекте предусмотрено несколько направлений преобразования территории. Планируется, что реконструкция Летнего парка "Уралмаш" будет завершена до 1 июня 2026 года.