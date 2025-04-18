18 Апреля 2025
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Фото предоставлено &quot;Legato Construction&quot; / vk.com/legato_construction

В администрации Верхней Пышмы назвали скейтбордистов на проекте памятника Ленину - "чьей-то недоброй шуткой"

После вспыхнувшего скандала вокруг проекта благоустройства возле памятника Ленину в Верхней Пышме, в городской администрации поспешили успокоить всех недовольных - скейт-парка там не будет. Об этом заявил председатель думы Иван Зернов, назвав визуализацию скейтбордистов на проекте - "чей-то недоброй шуткой".

"Исторически в скверике на пятачке между Ледовой ареной и Дворцом культуры "Металлург" всегда собиралась молодежь – отдыхала, проводила время. Там же стоял памятник В.И. Ленину. Поэтому существовала присказка "встретимся у Ленина". Перед нами стояла задача сохранить место встреч молодежи и сохранить место расположения памятника Ленину в центре города, вписав новое пространство в существующий ландшафт. Сегодня на этом участке ведутся строительные работы, поэтому территория огорожена и проход закрыт.

Скорее всего, визуализация скейтбордистов – чья-то недобрая шутка. Добавлю, что мы сохраним на этом месте памятник Ленину, скейтпарк по проекту отнесен в другое место, поэтому постамент не будет использован в качестве рампы", - заявил Зернов. Его комментарий опубликовала горадминистрация.

Он также добавил, что сегодня реализуется именно тот проект, который прошел голосования среди жителей и победил в федеральном проекте "Формирование комфортной городской среды". Власти города надеются, что новое облагороженное место будет пользоваться популярностью и создаст притяжение для всех жителей и гостей Верхней Пышмы.

Ранее в группе создателей площадки в соцсети были опубликованы эскизы проекта, в котором памятник стал "местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина". В описании было указано, что памятник вписан в архитектуру именно для катания.

"Не просто скейт-парк, а единственный в России проект, где история встроена в катание", - отмечали организаторы.

Фото предоставлено "Legato Construction" / vk.com/legato_construction

Фото предоставлено "Legato Construction" / vk.com/legato_construction

Такое дизайнерское решение возмутило главу комитета Госдумы по делам семьи, детства и материнства Нину Останину, а также главу Свердловского обкома КПРФ, депутата заксобрания Александра Ивачева, пообещавшего разобраться в ситуации.

Теги: Верхняя Пышма, памятник Ленину, скейтпарк, проект


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