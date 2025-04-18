Вице-президент США заявил о подвижках в переговорах по Украине в последние 24 часа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил оптимизм по поводу заключения перемирия на Украине и заявил о подвижках в урегулировании конфликта, произошедших за последний день.

"Мы многое обсудили вчера (17 апреля в Вашингтоне), у нас есть несколько важных тем для обсуждения сегодня. В частности, я проинформирую премьер-министра Мелони о ходе переговоров по Украине между РФ и США. Даже в последние 24 часа у нас есть интересные вещи, о которых сообщу в частном порядке. Мы оптимистичны по поводу того, что можно положить конец этой войне", - сказал Вэнс во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Примечательно, что госсекретарь США Марко Рубио либо имеет другой взгляд на произошедшие за последние 24 часа вещи, либо не осведомлен о них. Поскольку этот политик сегодня заявлял об отсутствии продвижения в переговорном процессе. Он добавил, что если в ближайшие несколько дней Москва не прояснит – готова она к перемирию или нет, то Трамп "умывает руки" и больше не будет выступать посредником в переговорном процессе.