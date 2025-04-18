Россия и Украина обменялись телами погибших военнослужащих

Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих. Об этом РБК сообщил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

По его данным, Россия вернула украинской стороне 909 тел, получила — тела 41 человека.

Последний раз стороны обменивались телами в конце марта. Тогда в Россию вернули тела 43 павших воинов. Украине было также передано 909 тел военнослужащих ВСУ.

В конце 2024 года в ходе еще одного обмена между Россией и Украиной Москва вернула Киеву 503 тела украинских солдат в обмен на 42 тела.