Суд арестовал уральца, задержанного за жестокое убийство матери и ребенка

На Среднем Урале суд арестовал обвиняемого в жестоком убийстве матери и ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, обвиняемым по делу проходит Александр Гоок. По версии следствия, в ноябре 2024 года Гоок убил свою знакомую и ее малолетнего сына, а труп женщины расчленил и выбросил.

Сегодня Серовский районный суд отправил фигуранта под арест на два месяца. Мера пресечения уральцу избрана до 17 июня 2025 года включительно.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, задержанному предъявлено обвинение по статье "Убийство двух лиц, в том числе малолетнего". Ему грозит пожизненное лишение свободы.

"Вину фигурант признал частично. С учетом установленных в ходе следствия обстоятельств в отношении обвиняемого будет проведена судебная психиатрическая экспертиза", - отметили в СК.

Напомним, на днях силовики задержали подозреваемого в убийстве ребенка и женщины, голова которой была найдена в лесу. В полиции рассказывали о личности задержанного: он и не думал никуда скрываться, судимостей не имеет, зато получил два высших образования.