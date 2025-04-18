В Госдуме предложат сделать Страстную пятницу выходным днем

В Госдуме готовят очередное предложение о введении выходного дня. Правда, по замыслу автора инициативы, он будет не совсем праздничным.

Журналист Александр Юнашев написал в своем Telegram-канале: "Как мне стало известно, депутат Дмитрий Кузнецов выступит с предложением сделать Страстную пятницу (это сегодня) выходным днём".

Сам Кузнецов в своих соцсетях пока таких заявлений не делал.

"Это самый скорбный и строгий день Великого поста, в который верующие отдают дань почтения страданиям и распятию Христа. По замыслу Кузнецова, выходная Страстная пятница даст россиянам время подвести некие духовные итоги, поразмышлять о своём пути", - сообщил журналист.

Видимо, депутат считает, что россияне часто превращают все праздники, "даже с духовными истоками", в повод "отметить". Бурно праздновать Страстную пятницу, полагает автор, у россиян "рука не поднимется".