В Нефтеюганске из-за вандалов демонтировали звезду и оборудование Вечного огня

В Нефтеюганске демонтировали звезду и оборудование Вечного огня на территории памятника "Воину-Освободителю". Как сообщил глава Нефтеюганска Юрий Чекунов в своем Telegram-канале, данные работы — вынужденная мера, для устранения последствий акта вандализма, передает корреспондент Накануне.RU.

Неизвестный сжег пластиковый предмет на Вечном огне, вследствие чего элементы газовой горелки и рассекателя пришли в негодность, от копоти и жженого пластика пострадала и декоративная конструкция в виде звезды. В настоящий момент по данному факту готовится обращение в ОМВД для дальнейшей проверки, установления личности причастного и привлечения его к ответственности.

Сотрудники "НефтеюганскГаз" временно остановили подачу газа и демонтировали технические элементы вечного огня для ремонта и очистки. Привести в порядок декоративную конструкцию главного символа памяти павших героев, произвести его очистку и покраску предложило руководство нефтеюганского филиала "Россети Тюмень".

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в ближайшее время будет проведен текущий ремонт, очистка и покраска самого памятника.