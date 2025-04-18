Туристы все равно приедут в Анапу, несмотря на запрет купаться, - участники рынка

Роспотребнадзор "принял решение о том, что пляжные зоны в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют нормативам безопасности и не могут быть использованы для организации отдыха", сообщили сегодня в пресс-службе правительства России. Совещание по ситуации с разливом мазута провел вице-премьер Виталий Савельев.

Стало известно, что власти обсуждают возможность увеличения группировки водолазов и техники, в том числе эжекторных установок, для ускорения сбора мазута на дне моря в Анапском районе. Сейчас сводная группировка Морспасслужбы и МЧС насчитывает 80 водолазов и 6 эжекторных установок.

Между тем, участники туристического рынка считают, что россияне все равно приедут в Анапу, причем в большем количестве, чем в прошлом году.

"В Анапе очень много туристов, и мы ожидаем, что на майские праздники поток превысит, как ни странно, прошлогодний поток. Майским туристам море не особенно и нужно, оно еще холодное, а отдых на берегу востребован. Анапа один из лучших регионов с точки зрения отелей 3,4,5 звёзд. Начало мая на 1-2%, но в плюсе", - цитирует издание "Подъем" члена президиума "Ассоциации туроператоров" Сергея Ромашкина.