Кремль: Срок моратория на удары по энергообъектам истек

Длившийся месяц мораторий на нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры истек, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего, президента Путина, не было", - цитирует его ТАСС.

Таким образом официальный представитель Кремля ответил на вопрос, означает ли истечение моратория то, что обе стороны могут возобновить удары по энергообъектам друг друга.

Напомним, мораторий действовал с 18 марта. Тему террористической угрозы и исполнение "договоренностей с Украиной о прекращении ударов по энергоинфраструктуре" 1 апреля обсуждали на заседании Совета безопасности РФ. После этого российская сторона передала администрации США список фактов всех нарушений ВСУ договоренности, достигнутой президентами РФ и США. Какой-либо реакции Вашингтона на удары ВСУ по российским энергообъектам не было, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.