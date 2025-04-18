18 Апреля 2025
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Общество Свердловская область
Фото предоставлено &quot;Legato Construction&quot; / vk.com/legato_construction

Вульгарное отношение к советской истории свойственно Свердловской области – Останина

Вульгарное отношение к советской истории свойственно Свердловской области, заявила глава комитета Госдумы по делам семьи, детства и материнства Нина Останина (КПРФ).

Коммунистку возмутило, что в одном из парков Верхней Пышмы памятник Владимиру Ленину вписали в скейт-площадку, сделав из постамента элемент для катания.

Останина заявила, что вместе с коллегами-депутатами "обязательно спросит за такое" с главы города.

По мнению парламентария, в свердловских школах неправильные уроки истории. "Историческая правда начинается с воспитания. С воспитания этих детей, которые, не зная своей истории, относятся настолько пренебрежительно к памятнику великому человеку, которому они обязаны сегодняшним днем. Они, их родители, дедушки и бабушки. Очень жаль, что в школе Верхней Пышме на уроках истории не говорится о великом вкладе советского государства в построение сегодняшней России".

"Вот такое разнузданное, вульгарное отношение к советской истории, которое вообще свойственно Свердловской области, мне кажется, нужно на самом высоком уровне обсудить и пресечь. Детей наказывать не надо, наказывать надо взрослых и власть, которые не воспитали этих детей в духе уважительного отношения к истории", - цитирует Baza Останину.

Скейт-парк с Лениным в сквере рядом с ДК Металлургов в Верхней Пышме(2025)|Фото предоставлено "Legato Construction" / vk.com/legato_construction

Она полагает, что речь идет об осквернении памятника. "Это то же самое, что на могиле ваших родителей танцевать свадебный вальс", - заключает депутат.

Компания, построившая скейт-парк с Лениным, отмечает, что проект был согласован. В Legato Construction не видят в таком переосмыслении памятника оскорбления, наоборот, считают, что так получится привлечь к истории молодежь. "Верхняя Пышма, пригород Екатеринбурга, стала местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина. […] Не просто скейт-парк, а единственный в России проект, где история встроена в катание. Где архитектура, культура и уличный спорт не спорят между собой, а работают как одно целое. Место продумано так, чтобы вписаться в город, вдохновлять и быть открытым — и для скейтеров, и для жителей. Это не просто парк. Это прецедент. Символ", - говорится в посте компании, посвященном новой площадке.

Теги: нина останина, владимир ленин, памятник, скейт-парк


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