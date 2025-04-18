Ректор ВоГУ обязал преподавателей записывать на видео "произведения педагогического искусства"

Врио ректора Вологодского госуниверситета Денис Дворников заявил, что поручает всем преподавателям вуза записывать свои лекции на видео. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Он аргументировал это тем, что человек, которого записывают на видео, более собран, следит за речью. А видеолекции – это возможность для отсутствовавших студентов посмотреть их потом. Еще одно требование - лекции должны быть "произведением педагогического искусства".

Ректор не сказал, это устное распоряжение или оно оформлено документально. И есть ли требования к видеолекциям с технической стороны, потому что на преподавателей ложится дополнительная обязанность. Распоряжение может быть связано и с тем, что многие студенты просто не ходят на занятия и ничего не делают, зная, что их все равно не отчислят. Об этом в последнее время рассказали уже в трех вузах.

Среди комментариев практически нет одобрительных. Зато много призывов к чиновникам записывать на видео, чем они занимаются в рабочее время. Также указывается, что требование записывать и размещать свои лекции в сети незаконно и нарушает авторские права.