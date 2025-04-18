Покупной кулич на Пасху обойдется на треть дороже, чем в прошлом году

Покупной кулич на Пасху в этом году обойдется россиянам примерно на треть дороже, чем в 2024-м году. Средняя стоимость кулича, купленного в интернете, выросла до 586 руб., передает "Коммерсант" со ссылкой на расчеты компании First Data. В оффлайн-сегменте пасхальный кулич стоит в среднем на 30% дороже, чем в прошлом году, сообщили в сети "Перекресток".

Участники рынка объясняют рост цен на готовые куличи дороговизной ингредиентов. В этом году больше, например, необычных изделий, популярностью пользуется выпечка с добавлением "дубайского шоколада".

А вот испечь кулич самим будет дешевле, чем год назад. Тут тоже дело в ингредиентах, некоторые из которых стали стоить меньше, например, яйца (их стоимость очень впечатлила россиян в прошлую Пасху).