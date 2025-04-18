В Нижневартовске мошенники за неделю украли семь миллионов у супружеской пары

В Нижневартовске мошенники неделю разводили супружескую пару пенсионеров. За семь дней они перевели преступникам более семи миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

66-летней жительнице Нижневартовска поступил звонок от неизвестного через мессенджер. Мужчина представился оператором сотовой связи, убедил ее в том, что у нее истекает срок-действия сим-карты, и убедил продиктовать поступившие в смс-сообщениях коды. Далее пенсионерке позвонили якобы с портала Госуслуг и сообщили, что женщина общалась с аферистами, которым предоставила коды и пароли к личному кабинету портала, где имеются персональные данные женщины, что может повлечь хищение денег с банковских счетов.

После этого вартовчанке вновь позвонили, на этот раз якобы спецслужбы. Пенсионерку запугали, сообщив, что от ее имени деньги уходят в запрещенные организации. Ей предложили "сотрудничать со следствием". Звонивший соединил ее якобы с сотрудником Центрального банка и рекомендовал выполнять его инструкции. Финансист повторил легенду и пояснил, что необходимо все имеющиеся денежные средства обналичить и перевести на "Безопасный счет".

Вместе со своими деньгами вартовчанка перевела мошенникам и деньги супруга. Семейная пара поверила словам преступников и начала регулярно переводить крупные суммы денег на указанные реквизиты, полагая, что действует согласно инструкциям официальных служб. Осознали, что их обманули, пенсионеры только после разговора с сыном.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.