В Тюмени школьники и студенты встретились с героями в городской думе

В Тюменской гордуме состоялась вторая встреча в рамках проекта "Разговор с героем", почетными гостями которой стали автор идеи "Бессмертного полка России" Геннадий Иванов, старшая медсестра перинатального центра, участница специальной военной операции Ольга Воронцова и председатель правления Областного поискового центра им. Артура Ольховского Ростислав Ольховский, сообщили Накануне.RU в пресс-службе гордумы.

Участниками мероприятия, посвященного 80-летию Великой Победы, Году защитника Отечества в России, Году героев в Тюменской области и юбилею представительного органа власти стали председатель городской думы Светлана Иванова, ее заместитель Дмитрий Осипов, депутаты, представители Совета ветеранов, Общественной молодежной палаты, студенты и школьники.

Участники встречи поделились своими личными трогательными и памятными историями о том, как проходило их становление, как они нашли для себя дело всей жизни. Так, Геннадий Иванов рассказал о том, как у него возникла идея "Бессмертного полка", отметив, что это не акция памяти, а парад победителей.

Ростислав Ольховский рассказал о цели работы поискового центра.

"Когда советский боец погиб на фронте, его не похоронили, родным не написали, как это случилось, как можно почтить его память. И до сих пор, спустя 80 лет, погибшие остаются лежать в лесах и болотах нашей любимой Родины. Устранением этой исторической несправедливости и занимается наш областной поисковый центр", — сообщил Ольховский.

Ольга Воронцова поделилась воспоминаниями об оказании помощи пострадавшим на фронте российским бойцам. По ее словам, она старалась отвлечь солдата разговором, переключить его внимание, а сама была максимально собранной, чтобы быстро сделать свое дело.

Школьники задали героям свои вопросы и благодарили их за выступление громкими аплодисментами.

"Важным завершением "Разговора с героем" стала очередная передача маскировочных сетей в зону СВО. По итогам акции "Плетем сети вместе" мы подготовили для фронта более 250 метров. Плетение продолжается во всех административных округах. Это наш вклад в общую победу, которая обязательно будет за нами", — отметила председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова.