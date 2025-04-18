18 Апреля 2025
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Фото предоставлено &quot;Legato Construction&quot; / vk.com/legato_construction

В уральском городе памятник Ленину превратили в скейт-площадку

В уральском городе Верхняя Пышма памятник Владимиру Ленину превратили в площадку для скейтбордистов.

Как сообщается в группе создателей площадки в соцсети, Верхняя Пышма стала "местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина".

Скейт-парк с Лениным в сквере рядом с ДК Металлургов в Верхней Пышме(2025)|Фото предоставлено "Legato Construction" / vk.com/legato_construction

Скейт-парк с Лениным в сквере рядом с ДК Металлургов в Верхней Пышме(2025)|Фото предоставлено "Legato Construction" / vk.com/legato_construction

Отмечается, что монумент Ильичу вписан в архитектуру для катания.

"Не просто скейт-парк, а единственный в России проект, где история встроена в катание", - отмечают организаторы.

Скейт-парк с Лениным в сквере рядом с ДК Металлургов в Верхней Пышме(2025)|Фото предоставлено "Legato Construction" / vk.com/legato_construction

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году большой резонанс вызвала история в другом уральском городе – Ревде, где с Площади Победы снесли памятник Ленину под предлогом реставрации монумента. Обратно его так и не вернули.

Теги: Ленин, памятник, скейт, Верхняя Пышма


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Развитие сюжета:

Ранее 18.04.2025 14:16 Мск В Свердловском КПРФ обещают разобраться с превращением памятника Ленину в скейт-парк
Ранее 18.04.2025 13:55 Мск Вульгарное отношение к советской истории свойственно Свердловской области – Останина

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