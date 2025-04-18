В уральском городе памятник Ленину превратили в скейт-площадку

В уральском городе Верхняя Пышма памятник Владимиру Ленину превратили в площадку для скейтбордистов.

Как сообщается в группе создателей площадки в соцсети, Верхняя Пышма стала "местом, где скейтбординг буквально встретился с историей лицом к лицу прямо у постамента Владимира Ленина".

Отмечается, что монумент Ильичу вписан в архитектуру для катания.

"Не просто скейт-парк, а единственный в России проект, где история встроена в катание", - отмечают организаторы.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году большой резонанс вызвала история в другом уральском городе – Ревде, где с Площади Победы снесли памятник Ленину под предлогом реставрации монумента. Обратно его так и не вернули.