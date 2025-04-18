МИД Китая опроверг информацию о поставках вооружений РФ

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь прокомментировал заявления киевского режима о якобы поставках Китаем пороха и артиллерийских систем России.

"Китай никогда не предоставлял летальных вооружений ни одной из сторон конфликта и всегда строго контролировал экспорт продукции двойного назначения", - заявил дипломат.

Он добавил, что Пекин выступает против "необоснованных обвинений и политических манипуляций", передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай не направлял своих военных для участия в российско-украинском конфликте, руководство страны требует от китайцев избегать участия в боевых действиях в любой форме.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о пленении двух граждан Китая. Он добавил, что Киев намерен связаться с Пекином и потребовать объяснений. При этом, как пишет CNN, украинская сторона не предоставила никаких доказательств того, что задержанные люди имеют отношение к военным структурам Китая.