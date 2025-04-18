Среди американцев заметно улучшилось отношение к России

Доля американцев, считающих Россию врагом, упала до минимума с начала СВО. Такие результаты опубликовал Pew Research Center.

В начале 2022 года врагом Россию считали 41% американцев. После начала СВО эта доля подскочила до 70%, после чего началось постепенное снижение. Сейчас Россию назвали врагом только 50% американцев, причем среди республиканцев 40%, а демократов - 62%. Наибольшее снижение произошло именно за счет избирателей-республиканцев, в то время как среди демократов эта доля снизилась незначительно.

Центр отмечает, что украинский вопрос только усилил разногласия между сторонниками двух партий. Это касается даже членства США в НАТО. Более 50% республиканцев считают его нежелательным (среди демократов - только 21%).

Американцы все больше высказывают мнение, что Украина не должна получать поддержку от США. Таковых сейчас 44%, а 53% считают, что это не дело США.

Насчет Зеленского мнения тоже кардинально расходятся. 49% опрошенных уверены, что он правильно поступает в международных делах, но демократы гораздо чаще поддерживают его, чем республиканцы (70% против 30%).