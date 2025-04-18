Shot: ВСУ впервые с начала СВО пытались атаковать морпорт в Астраханской области

ВСУ впервые с начала СВО попытались с помощью беспилотника атаковать морской порт Оля в Астраханской области, сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, дрон был сбит, его обломки упали в реку Бахтемир. Разрушений и пострадавших нет.

Отмечается, что атакой Киев намеревался нарушить цепочку поставок зерна и иных грузов из России в Иран и другие страны.

В порту Оля перегружаются металлопрокат, пиломатериалы, паллетизированные грузы, грузы в биг-бегах (удобрения, цемент, химия), различные навалочные грузы (кокс, уголь, чугун, ферросплавы), зерновые грузы, масло, оборудование, крупнотоннажные и длинномерные грузы, контейнеры.

По данным Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили за ночь 56 украинских беспилотников. Над Воронежской областью были сбиты 27 дронов, над Белгородской - 12, еще 12 - над Азовским морем, три - над Крымом, по одному - над Ростовской областью и Кубанью.