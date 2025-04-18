Raiffeisen отрицает, что приостановила продажу российского бизнеса

Австрийская финансовая группа Raiffeisen Bank International отрицает, что приостановила продажу российского подразделения. В пресс-службе компании заявили, что процесс "не остановлен и не заморожен".

Ранее Financial Times со ссылкой на анонимный источник сообщила, что Raiffeisen приостановила поиски покупателя на российскую "дочку" на фоне потепления отношений между Москвой и Вашингтоном.

Также сообщалось, что в руководстве группы нет единого мнения о том, стоит ли насовсем уходить из России. При этом на компанию оказывает сильное давление Европейский центробанк, грозящий санкциями за продолжение работы в РФ.