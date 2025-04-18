Стало известно, почему подорожал картофель

Цены на картофель в российских магазинах растут из-за дефицита, который, в свою очередь, обусловлен "аномально тяжелыми" погодными условиями прошлого года, когда случился неурожай, считает исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников.

По его словам, сейчас на прилавках начинает доминировать египетский картофель.

"В последние две недели произошла по определенным причинам сдвижка поставок. По погодным условиям были шторма, и суда задержались с логистикой до портов России. Это отразилось на рынке, но сейчас темпы поставок в Россию стабилизировались. Предполагаем, что в ближайшее время каких-то ценовых аномалий по дальнейшему росту мы не будем наблюдать", - цитирует эксперта радиостанция "Говорит Москва".

В конце марта – начале апреля картофель дорожал примерно на 4% в неделю, эти данные приводил Росстат. Впрочем, многие другие овощи тоже дорожали.