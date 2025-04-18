В Тюмени представили художественный фильм о событиях 1942 года в Аджимушкайских каменоломнях

В Тюмени представили художественный фильм о событиях 1942 года в Аджимушкайских каменоломнях, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В областном центре состоялся специальный показ киноленты "Отряд светлячков". Ее представили тюменцы, которые работали над фильмом — сценаристы Алексей Южаков и Михаил Артемьев, автор идеи Андрей Зубов.

Как рассказал в своих соцсетях Алексей, от проекта до полностью готовой картины у команды ушло шесть лет. В 2017 году был написан сценарий для короткометражной версии, а через год — для полного метра. Далее фильмом занималась другая команда.

В основу сценария вошло интервью с ветераном Великой Отечественной войны, последним защитником Аджимушкайских каменоломен Михаилом Радченко. Этот проект реализовывался при поддержке тогда еще депутата Тюменской областной думы Павла Белявского. Именно он предложил ребятам провести не автопробег, а медиаэкспедицию "Победа одна на всех".

Спецпоказ картины посетила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирина Широкова.

"Это кино о Великой Отечественной войне. Приятно, что работа над фильмом закончилась к 80-летию Великой Победы. Такие патриотические фильмы должны быть, и отрадно, что их создают при участии тюменских ребят", - прокомментировала она.

По сюжету — мальчик с помощью нейросетевых технологий попадает в прошлое, в май 1942 года, и становится свидетелем событий Аджимушкайских каменоломен. Здесь несколько отрядов Крымского фронта вместе с жителями города укрылись от бомбежек. Главный герой стоит перед выбором — найти утерянные артефакты или помочь защитникам каменоломен.

В Тюмени фильм доступен для просмотра по "Пушкинской карте" в кинотеатре "Азбука кино".