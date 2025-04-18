Екатеринбургская "УГМК-Арена" получила престижную спортивную премию

Новейшая екатеринбургская "УГМК-Арена" стала победителем ежегодной премии Sport Facilties в номинации "Ледовый Дворец – Открытие года".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе арены, церемония награждения состоялась в Министерстве спорта России, вручение престижной премии прошло в 12-й раз. Она была учреждена журналом "Sport Facilities. Сооружения и индустрия спорта" в 2014 году и призвана объединить спортивную отрасль, поощряя активных и заслуженных ее участников.

Это первая премия "УГМК-Арены", которая официально открылась 10 марта и стала новым домом для екатеринбургских ХК "Автомобилист" и БК "УГМК". На следующей неделе арена примет матчи финала Премьер-лиги по баскетболу – уральские баскетболистки будут бороться за титул чемпиона России.

Справка

"УГМК-Арена" – это самое большое крытое спортивное сооружение уральского региона. Многофункциональная ледовая арена используется для проведения спортивных, культурно-массовых мероприятий и концертов.

Объект, соответствующий требованиям международных спортивных федераций, сможет принимать спортивные соревнования самого высокого уровня минимум по 11 видам спорта (помимо хоккея и баскетбола – фигурное катание, керлинг, мини-футбол, спортивная гимнастика и пр.).