Вице-спикер Госдумы просит приостановить ВПР

Ввести мораторий на проведение всероссийских проверочных работ (ВПР) в школах просит вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Такое обращение он направил главе Рособрнадзора Анзору Музаеву.

Он предлагает наложить мораторий на проведение ВПР до выработки консенсусного решения между родительским, педагогическим и экспертным сообществами. А высвободившееся время - направить на дополнительное изучение дисциплин, по которым предусмотрено проведение ВПР.

Согласно новым правилам, результаты ВПР теперь могут быть учтены при выставлении четвертных и годовых оценок. При этом решение - за администрацией школ. То есть школьники находятся в неравных условиях. Многие родители возмущены этим новшеством. К тому же время на ВПР сокращено по большинству предметов с 90 до 45 минут без уменьшения объема заданий.

Интересно, что школьники не обязаны участвовать в ВПР, так как эти работы являются проверкой школ, но их результаты могут быть учтены как итоговые. Более того, они могут учитываться при поступлении в вуз, когда власти создадут "цифровое портфолио" на каждого ученика.

Родители и эксперты массово критикуют ВПР. Эти работы отнимают силы и нервы у детей, а также драгоценное время в конце учебного года.

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина пишет, что ей приходят жалобы на ВПР со всей страны.