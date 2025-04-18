Трамп откажется от переговоров с Москвой, если через несколько дней не будет результатов – госсекретарь США

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о возможном пересмотре переговорного процесса по конфликту на Украине.

По его словам, США три года поддерживали Украину, но теперь они достигли точки, когда "нужно сфокусироваться на другом". Он добавил, что "США пока не готовы публично обсуждать вопрос гарантий безопасности Украины".

Из слов госсекретаря можно сделать вывод, что Вашингтон хочет видеть реальные результаты переговоров к концу апреля. США прекратят попытки выступить посредником в достижении мирного соглашения между Россией и Украиной в течение нескольких дней, если не появятся явные признаки возможности заключения сделки, передает Reuters.

По словам госсекретаря, президент США Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в соглашении, но у него "много других приоритетов" в мире, и он "готов двигаться дальше", если не будет признаков прогресса.

Также Рубио заявил, что страны ЕС должны быть вовлечены в урегулирование на Украине, чтобы отмена европейских санкций могла стать частью соглашения.