18 Апреля 2025
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Фото: Стоян Васев

"Газпром нефть" создает  сеть полигонов для развития технологий добычи "трудной" нефти

Компания получила лицензии на новые площадки для внедрения отечественных подходов по добыче трудноизвлекаемых запасов. Это расширит возможности по развитию инструментов для добычи ТРИЗ в разных условиях географии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Газпром нефти".

Полигоны начнут работу на Верхнесалымском и Холмогорском участках в ХМАО-Югре. В ЯНАО компания будет развивать площадку на Ямбургском технологическом полигоне, лицензия на который принадлежит "Газпром добыча Ямбург".

Сейчас в России уже работают два полигона компании на Салымском-3 и Пальяновском участках в Югре. Вместе с новыми площадками сеть технологических полигонов компании станет крупнейшей в России.

"Развитие российского топливно-энергетического комплекса напрямую связано с разработкой "трудной" нефти. Для рентабельной добычи этих колоссальных запасов требуются передовые подходы. "Газпром нефть" сформировала сеть из пяти технологических полигонов в Западной Сибири, на базе которых мы сможем сфокусироваться на инновационной и научной деятельности. Это позволит создавать решения, которые в будущем помогут не только в преодолении вызовов, стоящих перед нашей компанией, но и станут ключом к трудноизвлекаемым запасам для всей нефтегазовой отрасли", – рассказал начальник департамента по добыче "Газпром нефти" Сергей Доктор.

На новых полигонах специалисты компании планируют проводить испытания оборудования для геофизических исследований скважин, бурения и гидроразрыва пласта. Также будут внедряться отечественные технологии, использоваться реагенты для интенсификации добычи, программное обеспечение и математические модели для поиска и разработки ТРИЗ.

Максим Федоров, генеральный директор "Газпромнефть-Заполярья", отметил, что ачимовские залежи Ямбургского месторождения – одни из сложнейших по геологическим условиям и требуют инновационных технологий для рентабельной разработки.

"В арсенале наших специалистов есть целый комплекс современных решений – от цифрового онлайн-контроля за строительством скважин до мобильной инфраструктуры. Развитие существующих подходов и подбор новых инструментов на Ямбургском технологическом полигоне станет важным шагом к эффективной разработке сложнейших в отрасли ачимовских запасов, а также откроет новые перспективы для развития ресурсной базы в регионе", – подчеркнул он.

Теги: сеть полигонов, Газпром нефть, добыча трудной нефти


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