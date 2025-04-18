В Забайкалье власти пытаются остановить лесные пожары запретом на выезд из городов

Власти Забайкалья пытаются избежать масштабных природных пожаров, накануне было выпущено постановление губернатора, ограничивающее выезд граждан из населенных пунктов "на природные и природно-антропогенные объекты". Муниципалитетам и полиции велено установить пункты пропуска на выездах из городов и поселков.

В администрации края, правда, пояснили, что передвигаться между населенными пунктами гражданам можно, но ездить на природу за грибами и в других целях – нельзя. Пока что муниципалитеты только разрабатывают порядок ограничений, поэтому жители остаются в подвешенном состоянии.

Ранее в регионе уже был введен режим ЧС регионального характера. Ситуация с лесными пожарами в Забайкалье близка к федеральному ЧС, заявил 17 апреля глава Рослесхоза Иван Советников. По его словам, это решение могут принять уже в ближайшее дни.