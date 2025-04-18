Никаких шашлыков: в Екатеринбурге перед майскими ввели особый противопожарный режим

В Екатеринбурге практически перед майскими праздниками введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, особый противопожарный режим вводится уже с завтрашнего дня, 19 апреля. Предполагается, что это позволит снизить вероятность лесных возгораний.

Теперь до особого распоряжения екатеринбуржцам запрещено:

посещать леса и торфяники;

разводить открытый огонь, в том числе в мангалах и на частных землях. Исключением станут лишь объекты общественного питания;

сжигать мусор, сухую траву и солому;

использовать пиротехнику.

Напомним, что в думе Екатеринбурга выступали против полного запрета жарить шашлыки во время противопожарного режима. А врио губернатора Свердловской области Денис Паслер ранее заявлял, что во время действия пожароопасного сезона посещение лесов не запрещено.