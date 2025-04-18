18 Апреля 2025
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Здравоохранение Вологодская область
Фото: Накануне.RU

Жителям сел и деревень Вологодчины будут выдавать льготные лекарства в ФАПах

Поручение по организации этой работы Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов дал в рамках оперативного совещания в Правительстве региона.

«На ФАПах создадим складские хранилища, которые будем использовать для выдачи льготных лекарственных препаратов. Сможем запустить эту систему с 1 июля. Обращаю внимание глав всех муниципалитетов на необходимость проконтролировать эту работу. Здравоохранение – в приоритете, поэтому уделяем особое внимание отпуску льготных лекарств», - сказал Георгий Филимонов.

Поскольку на данный момент в большинстве отдаленных сельских населенных пунктов отсутствуют аптеки или аптечные пункты, чтобы получить льготные лекарства жителям приходится выезжать в близлежащие города и села.

После реализации поручения губернатора в фельдшерско-акушерских пунктах можно будет не только получить льготные препараты по рецепту, но и приобрести необходимые лекарства в розницу. До 30 мая подготовят нормативно-правовую базу для организации этой работы, а также проведут обучение сотрудников ФАПов по работе с программным обеспечением и оборудованием. 

Аптека(2022)|Фото: Накануне.RU

«Стремительно развиваем в Вологодской области направление телемедицины, чтобы в каждом ФАПе была возможность подключения к областным больницам Вологды и Череповца. Этот опыт должен быть масштабирован и распространен на всю область. Крайне важно, чтобы любая бабушка в дальней деревне, зашедшая в ФАП, могла получить мнение врача из центральных клиник региона», - добавил Георгий Филимонов.

Отдельно в ходе оперативного совещания обсудили проблему дефицита льготных лекарственных препаратов. С начала апреля от вологжан поступило 182 обращения по этой теме.  

 

Теги: льготные лекарства, георгий филимонов, фельшерско-акушерские пункты, рецепт


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