18 Апреля 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: официальный портал правительства Вологодской области / vologda-oblast.ru

Георгий Филимонов рассказал о программе поддержки предпринимателям, которые перепрофилируют "наливайки" в точки общепита

В ходе оперативного заседания правительства Вологодской области стало известно о новой программе поддержки предпринимателей региона.

«Это нетривиальное эффективное решение заключается в оказании содействия малым и средним предприятиям, которые решили перепрофилировать «наливайку» или алкомаркет в объект общественного питания. Задача – помочь предпринимателям, в том числе областными деньгами и мерами поддержки, перенаправить их усилия и средства на открытие общепита при нашей поддержке. Это наша «экономическая фишка», которая поспособствует развитию туристической привлекательности Вологодской области и поддержке малого и среднего предпринимательства, работающего в сфере общественного питания», – сказал Георгий Филимонов.

Георгий Филимонов(2024)|Фото: telegram-канал Губернатора Вологодской области Георгия Филимонова / t.me/filimonov_official

Глава региона пояснил, что если предприниматель примет решение решит перепрофилировать свою торговую точку под пекарню, кофейню, ресторан, пиццерию, бар или паб, то он может обратиться в Фонд ресурсной поддержки малого и среднего предпринимательства Вологодской области.

И субъект МСП может однократно получить микрозайм под названием «Модернизация общепита» на приобретение и модернизацию оборудования, покупку мебели. Его максимальная сумма – 5 млн рублей, максимальный срок предоставления займа – 3 года, процентная ставка – 3%. Заявителю необходимо иметь регистрацию бизнеса на территории региона, предприниматель или юридическое лицо должен оказывать услуги в сфере общественного питания.

На оперативном совещании также представили возможные варианты готовых решений для предпринимателей в связи с новыми правилами продажи алкоголя. В торговой точке можно модернизировать оборудование под ресторан на 40 посадочных мест площадью 80 квадратных метров (объем средств – 4,3 миллиона рублей), кофейню с небольшой пекарней на 20 посадочных мест площадью 60 квадратных метров (объем средств – 3,2 миллиона рублей) и кафе-кондитерскую на 15 посадочных мест площадью 55 квадратных метров (объем средств – 3 миллиона рублей).

Коллаж, экономика, калькулятор, график, деньги(2024)|Фото: Накануне.RU

Председатель Правительства Вологодской области Александр Мордвинов отметил, что эта программа была разработана на основе пожеланий самого бизнеса. Формирование перечня предпринимателей, которые готовы перепрофилировать свой общепит, начнется уже с понедельника, 21 апреля.

Теги: георгий филимонов, правительство вологодской области, общепит, наливайки


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