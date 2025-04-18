В Прикамье четыре человека погибли во время пожара в частном жилом доме

Возбуждено дело по факту гибели четырех людей во время пожара в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Трагедия произошла вечером, 17 апреля, в одном из частных домов по ул. Школьная села Сосново Чайковского городского округа. Произошел пожар. Во время тушения пожара были обнаружены тела четырех людей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

В настоящее время на место происшествия выехали следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются очевидцы, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, по результатам которых будут установлены причины пожара и гибели людей.

Ведомство также опубликовало видео с места трагедии.