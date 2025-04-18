В Москве на Пасху будет +25

В Москве установилась летняя погода. И, по прогнозам синоптиков, так будет по крайней мере до конца пасхальной недели.

Ожидается, что в ближайшие дни в столичном регионе по ночам будет около +10 градусов, днем – 21-25 градусов выше нуля.

"Это температура примерно на 8 градусов выше многолетних значений. Это июньская погода", - цитирует РБК научного руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что сейчас над столичным регионом стоит теплая часть антициклона, воздух перемещается с юга. Осадков не ожидается.