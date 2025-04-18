США начали вывод войск из Сирии

США начали выводить из Сирии свой военный контингент. Пентагон закрывает три из восьми оперативных баз на северо-востоке страны, численность войск будет сокращена с 2 тыс. до 1,4 тыс., передает New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

Источники сообщили, что через два месяца военные примут решение о возможности дальнейших сокращений контингента. Вообще, звучит мысль о том, чтобы оставить в Сирии 500 человек, хотя президент США Дональд Трамп ранее выразил глубокий скепсис по поводу сохранения даже самого небольшого контингента в этой стране.

В Пентагоне считают, что хоть "Исламское государство"* и остается серьезной проблемой на северо-востоке Сирии, другие угрозы сейчас не так значительны (среди таких угроз называются российские военные и повстанцы, поддерживаемые Ираном). Большое значение для вывода войск США имело согласие курдов на северо-востоке Сирии сотрудничать с новым руководством страны.

*террористическая организация, запрещена в России