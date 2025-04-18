У арестованного гендиректора "Ямалавтодор" нашли второе гражданство

У гендиректора "Ямалавтодор" Давида Сарашвили, задержанного по обвинению по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), обнаружили гражданство Грузии. Гендиректора подозревают в том, что с сентября по декабрь 2024 года он, используя аффилированное юридическое лицо, привлекал подрядную организацию для выполнения строительных работ по завышенной стоимости. В результате фигурант присвоил себе денежные средства в особо крупном размере.

Теперь на него возбудили дело за сокрытие гражданства. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР. Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного управления возбуждено уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства, подтверждающего право на его постоянное проживание в иностранном государстве).

По версии следствия, в период с марта 2021 года по декабрь 2022 года фигурант уголовного дела, имеющий паспорт иностранного государства, в нарушение действующего законодательства в сфере миграции, скрыл от компетентных органов наличие у него подданства иного государства и право проживания в нем.

В настоящее время следователи СКР проводят следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.