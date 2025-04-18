В Канске задержали мужа женщины, зарубившей детей топором

В Канске задержали мужчину, жена которого зарубила топором троих своих детей. 40-летнего жителя Красноярского края подозревают в истязании сына. СКР возбудил уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ.

Следствие считает, что подозреваемый систематически избивал своего сына с рождения. В трехлетнем возрасте у ребенка был сломан нос. Когда мальчик пошел в школу, на нем неоднократно замечали гематомы и ссадины.

"Факты систематического истязания отцом ребенка установлены следствием в ходе расследования уголовного дела об убийстве троих детей их матерью, также подтверждаются показаниями свидетелей", - сообщили в СКР.

Ребенка передали опеке, сейчас ему оказывается медицинская и психологическая помощь.

Уголовное дело по статье "Халатность" возбудили в отношении местного инспектора по делам несовершеннолетних.