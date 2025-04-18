Небензя заявил, что прекращения огня на Украине на данном этапе нереалистично

Прекращение огня на Украине пока нереалистично.

Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. По его словам, попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры не была соблюдена Киевом.

Дипломат указал, что в этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе нереалистично. Комментируя необходимость закрепления возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН, Небензя отметил, что все будет зависеть от условий вероятного прекращения огня и формулировок в документе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уже на этой неделе из Москвы ожидается ответ на предложение прекратить огонь на Украине.