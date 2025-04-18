Дуров считает ложью утверждения о вынужденном подчинении Telegram правилам ЕС

Telegram всегда соблюдал законы Европейского союза.

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Об этом сообщил в своем канале глава компании Павел Дуров. Он назвал ложными утверждения СМИ о том, что только после его задержания в Париже летом 2024 года мессенджер стал подчиняться правилам Евросоюза. "Это ложь. Telegram всегда соблюдал законы ЕС", — написал бизнесмен.

Он отметил, что "соблюдать европейские правила" после его задержания начал не Telegram, а полиция Франции, которая стала направлять мессенджеру свои запросы в порядке, предусмотренном Законом ЕС о цифровых услугах. В результате французские суды могут получать от Telegram IP-адреса подозреваемых в совершении уголовных преступлений.

Дуров подчеркнул, что информация об этом законном способе связаться с мессенджером была публично доступна еще до его задержания во Франции.

Ранее сообщалось, что Telegram вышел на новый уровень сотрудничества с российскими властями.