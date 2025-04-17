В аэропорту Волгограда восстановили прием и выпуск рейсов

В аэропорту Волгограда сняли временные ограничения на выпуск и прием рейсов. Об этом в своих социальных сетях сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко.

"В аэропорту Волгоград в 17.22 по Москве сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении, добавив, что за время ограничений на запасные аэродромы было направлено три самолета.

Временный запрет был введен сегодня в 15.39 по мск. в целях "безопасности полетов гражданских воздушных судов".

Аналогичные ограничения были введены 16 апреля в аэропортах Нижнего Новгорода и Ярославля. До этого силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников, в том числе один – над московским регионом.