В Екатеринбурге блогера Анисимова выпустили из СИЗО под домашний арест

Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения блогеру и автору YouTube-канала "Прекрасная Россия" Евгению Анисимову. Он освобожден из СИЗО.

Сообщалось, что блогеру вменяют статью УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием интернета". По версии следствия, с февраля 2023 по октябрь 2024 года он разместил у себя на канале не менее 10 видео, в которых содержались оскорбления в адрес правоохранительных органов и уроженцев среднеазиатских стран. Этой зимой Анисимов был задержан и помещен под арест.

Как сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде, следствие вышло с ходатайством о продлении Анисимову срока содержания под стражей. Однако суд отказал и изменил меру пресечения на домашний арест до 19 июля 2025 года включительно.

Также блогеру установлен запрет определенных действий. Евгений Анисимов был освобожден в зале суда.

Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано.