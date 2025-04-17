Экспедиция Русского географического общества побывала в сердце Арктики

Визит делегации Русского географического общества на Ямал был приурочен к празднованию 500-летия начала освоения русского Севера и арктического побережья. Это событие отмечается в 2025 году по указу президента.

Участие в поездке ученых принял также Максим Гречкин, выигравший арктический тур на конкурсе, приуроченном к десятилетию акции "Географический диктант", сообщили Накануне.RU в правительстве ЯНАО. Путешественник рассказал, что был поражен ослепительной красотой северного региона и удивительным симбиозом современных технологий с первозданной природой. По его словам, Ямал может стать не просто замечательным туристическим маршрутом, но и уникальным философским направлением.

"Побывал на оленеводческом стойбище и на объектах нефтедобычи Восточной Мессояхи, попробовал национальные специалитеты, пообщался с коренными жителями этих мест – видно, что люди здесь живут в гармонии друг с другом и с природой, — отметил Максим Гречкин. — Поездка на Ямал только подтвердила мою убежденность в том, что Россия – огромная и прекрасная страна. Путешествуя по ней, мы начинаем лучше понимать не только ее географию и историю, но и самих себя".

Первой точкой, где побывали путешественники, стало Восточно-Мессояхское месторождение — самый северный нефтяной промысел на материке. Затем экспедиция через поселок Тазовский направилась в газовую столицу региона — Новый Уренгой.

Как рассказал генеральный директор "Мессояханефтегаза" Алексей Кан, Арктику можно познавать бесконечно – это необъятная территория открытий с великим прошлым и не менее великим будущим.

"Символично, что в год 500-летия начала освоения русского севера и берегов Арктики Восточно-Мессояхское месторождение принимает делегацию Русского географического общества. Мы рады стать частью исследовательских маршрутов, которые прокладывает РГО на карте нашей большой страны", — подчеркнул он.

Работа Русского географического общества в ЯНАО охватывает несколько направлений, рассказала секретарь комиссии РГО по географическому и экологическому образованию Людмила Травина. К примеру, ямальские педагоги участвуют в образовательных проектах общества, волонтеры вместе с учеными проводят акции по уборке Арктики, ведутся исследования состояния экосистем региона. Кроме того, ученые, нефтяники и инициативные жители вместе прикладывают усилия к сохранению традиций и культуры коренных народов в условиях развития промышленности и технологий.

"О таких уголках земли, как Восточная Мессояха, принято говорить, что они находятся на краю географии и труднодоступны для путешественников. Для меня как географа эта поездка – невероятная удача! Ямал – важнейшая часть российской Арктики, для специалистов и ученых РГО эта земля представляет огромный исследовательский интерес", - рассказала Людмила Травина, отметив колоссальный потенциал Ямала в сфере развития краеведческой деятельности и туризма среди молодежи и школьников.

"Географию нельзя изучать только по учебникам. А между тем эта дисциплина – ключ к культурно-историческому пониманию мира, и важно, чтобы все мы и особенно подрастающее поколение, были включены в процесс живого познания своей страны", - пояснила она.

Русское географическое общество, основанное в 1845 году по решению императора Николая I, сегодня объединяет ученых, путешественников, экологов и волонтеров, которые активно работают над изучением природы, поддержкой культурных инициатив и научных исследований. РГО насчитывает более 27 800 членов и имеет отделения во всех регионах России.