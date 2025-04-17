Экс-начальнику ОП №2 Екатеринбурга продлили арест

Суд продлил арест бывшему начальнику ОП №2 Екатеринбурга Александру Банникову.

Напомним, теперь уже экс-силовику предъявлено обвинение в получении взятки в значительном размере за бездействие (часть 3 статьи 290 УК РФ). В феврале нынешнего года Кировский районный суд уральской столицы заключил его под стражу до 20 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в суде, следствие вышло с ходатайством о продлении Банникову данной меры пресечения. В итоге арест подполковника полиции продлен еще на два месяца. Под стражей Александр Банников будет находиться до 20 июня 2025 года включительно.

Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение трех суток.