17 Апреля 2025
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В малой авиации китайцы обошли нас на сивой кобыле - сенатор

В многочисленных программах развития транспортной инфраструктуры России и, в частности, авиации нигде не выделена и не упоминается отдельно малая авиация, хотя она имеет для страны таких размеров критически важное значение, к такому выводу пришли сенаторы на совещании, посвященном производству отечественной авиатехники.

"Малая авиация находится в плачевном состоянии. Нет ориентиров, целей, планов развития малой авиации. […] Сформировалась запретительная правоприменительная практика. Никаких планов по лидированию и даже просто производству самолетов в этом сегменте нет, деградирует инфраструктура", - доложил сенаторам руководитель ООО "АБН Аэро групп" Борис Николаев.

Бизнесмен предложил несколько законодательных мер, например, для начала – ввести в юридическую терминологию малую авиацию. Затем – отменить применение к малой авиации общих требований, которые просто не могут быть реализованы в масштабах этого сегмента отрасли.

"Аэродром в сибирском селе должен соответствовать стандартам международного аэропорта. Инвестировать в такие проекты никто не хочет", - пояснил Николаев.

Он предложил принять закон о развитии малой авиации и определить ответственный за его исполнение орган, производителей легких самолетов наделить правом самостоятельно проводить сертификационные испытания. Двойное лицензирование организаций, готовящих кадры для малой авиации, надо отменить, полагает участник рынка.

Представители Минтранса попытались возразить, что введение термина "малая авиация" не создаст спрос на перевозки в регионах, но тут же сами согласились, что спрос есть – его невозможно удовлетворить из-за множества препятствий.

Первый зампред комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин указал, что нет ничего невозможного, по крайней мере, у китайцев получилось.

"Китай нас на сивой кобыле обошел. Мы ведь им когда-то поставляли чертежи. Сейчас китайцы развивают эту программу. Авиадоступностью они занимаются очень продуманно", - отметил сенатор.

Сенатор Андрей Шохин добавил, что он не так давно был на Уральском заводе гражданской авиации, который "динамично развивается". "Но я так и не услышал, когда мы в воздух поднимем "Байкал", - посетовал законодатель.

Теги: малая авиация, законодательство, самолет байкал


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