В Екатеринбурге отдадут под КРТ площадку на улице Стачек

В Екатеринбурге определена очередная площадка под комплексное развитие территории (КРТ). В этот раз участок располагается в границах улиц Бабушкина, Корепина и Стачек, сообщает пресс-служба мэрии.

Площадка включает в себя два несмежных пространства, расположенных рядом. Первое находится в границах улиц Бабушкина, Стачек, Краснофлотцев и Корепина и займет почти 20 тыс. кв.м. Второе - площадью более 2 тыс. кв.м. располагается по другую сторону перекрестка улиц Корепина и Бабушкина.

За 13 лет застройщик снесет 16 домов, построенных в 1940-ых годах, на месте которых "вырастут" детский сад на 150 мест, универсальный спортивный объект и жилые здания.

Ранее стало известно, что под КРТ отдадут шесть домов в районе Новая Сортировка. Участок располагается в районе улицы Бебеля и проезда Теплоходный. Сейчас там стоит шесть малоэтажных домов 50-ых годов постройки: №172а, 173, 174, 176, 176а, 182а.